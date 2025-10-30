OG Keemo und Funkvater Frank haben verändert, wie Rap in Deutschland klingt. Mehr noch: Sie haben verändert, wie wir über Rap denken. Sie sind Straße und Kunst. Sie haben die Vergangenheit studiert und denken in der Zukunft. Sie dokumentieren den Dreck und glauben an das Licht.

Dass das funktioniert, zeigt sich in der Vergangenheit nicht nur durch das Nummer 1 Album „Fieber“, das fünf Wochen den wohlverdienten Platz hält. Sondern auch durch eine restlos ausverkaufte „Stunden vor dem Fieber“-Tour 2023 und einem schnellen Sold-Out des „Süd:Süd Fest“ von OG Keemo & Friends im Sommer 2024 mit 5000 Besuchenden. 2025 ohne OG Keemo – unvorstellbar! Deshalb kommt er nicht nur mit einer weiteren Auflage des Süd:Süd Fest in Mannheim zurück, sondern geht im Spätherbst auch auf große Tour! Dann heißt es Abriss in 12 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz!