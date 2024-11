Yoga- und Klang-Workshop Tauberbischofsheim

Yoga und Klang, ein Tag der Entspannung mit Feuerritual zum Loslassen.

Erleben Sie die wohltuende Verbindung von Yoga und Klang. Dieser Workshop kombiniert sanfte Yin Yoga-Übungen mit der Unterstützung von Heilmusik, um Körper und Geist in Einklang zu bringen. Ideal für alle, die tief entspannen und ihre innere Ruhe finden möchten.

Keine Vorkenntnisse erforderlich Bitte bequeme Kleidung, Yogamatte und Decke mitbringen!Parkplätze am Höhberg sind begrenzt ansonsten Parkplätze in der Umgebung oder an den Tennisplätzen

