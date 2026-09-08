Oh.Fashion

Nach zwei erfolgreichen Veranstaltungen geht der Fashion Flohmarkt von Fashion Influencerin Majli in die dritte Runde.

Am 10. Oktober 2026 öffnet die Manufaktur B26 von 16 bis 19 Uhr wieder ihre Türen für alle Modebegeisterten.

Besucherinnen dürfen sich auf zahlreiche Stände mit angesagter Secondhand-Fashion und besonderen Lieblingsstücken freuen. Doch auch darüber hinaus wird einiges geboten: Tattoo, Piercing, Friseur, Tombola und vieles mehr machen den Fashion Flohmarkt zu einem besonderen Lifestyle-Event. Passende Musik und leckere Getränke sorgen zusätzlich für die richtige Stimmung.