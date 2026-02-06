Oh.Fashion_majlilii

Veranstaltet von der Influencerin Majlilii, die mit ihrer Community von knapp 80.000 Frauen über Mode, Selbstliebe und Vielfalt spricht, erwarten die Besucher:innen über 60 Verkaufsstände mit Mode in allen Größen von XS bis XXL – für jedes Alter.

Ergänzt wird das Shopping-Erlebnis durch Tätowierer, Piercer, Hair- und Make-up-Artists, eine Fotowand, einen DJ und einen Barbetrieb, der für entspannte Stimmung sorgt. Eine Tombola mit trendigen Gewinnen rundet den Abend ab, bevor ab 21 Uhr bei der Aftershowparty gemeinsam der Weltfrauentag gefeiert wird – in schöner Atmosphäre und mit ganz viel Herz.