Der Wolf und die sieben Geißlein

Wer ist denn das? Und was ist das für ein klappriger Kinderwagen? Der hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Und erst dieser Mantel. Aber halt! Da ruckelt es.

Hat da nicht was geguckt? Und war nicht ein Wispern zu hören?.

Cantadora Rüschenschaum ist unterwegs und erzählt ein Märchen, das Märchen vom Wolf und den sieben Geißlein. Und was ihren Mantel betrifft; das ist vielleicht ein Mantel! Alle haben drin Platz – eine ganze Geschichte, die ganze Welt:

"Es war einmal eine alte Geiß, die hatte sieben junge Geißlein, und hatte sie lieb, wie eine Mutter ihre Kinder lieb hat ... "

Wenn nur nicht der böse Wolf wäre! Aber die Ziegenmutter ist nicht allein, da sind schließlich noch all die kleinen Geißlein. Mit vereinten Kräften und der nötigen Portion Mut geht es dem guten Ende entgegen. Und so tanzen sie am Schluss alle glücklich um den Brunnen. Alle? Bis auf einen, so sieht es schließlich das Märchen vor.

Das Ein-Frau-Theater überrascht mit einer verblüffenden und phantasievoll ausgestatteten Variante des bekannten Märchens der Gebrüder Grimm.

Für Zuschauer ab 4 Jahren

Dauer: 40 Minuten