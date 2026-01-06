Ella, eine 42-jährige Psychologin, erhält einen mysteriösen Besuch. Der Besucher scheint ein Prominenter, ein hohes Tier beim Geheimdienst oder jemand ähnlich Bedeutsames zu sein, der seine Anonymität wahren will.

Doch schon bald stellt sich heraus, dass es sich um keinen Geringeren als Gott persönlich handelt. Und damit nicht genug: Gott steckt in einer tiefen Depression und plant, seinem Leben – und damit auch seinem Werk – ein Ende zu setzen. Ella bleibt nur eine Stunde Zeit ihren inneren Konflikt mit Gott zu überwinden, seine Pläne zu ändern und somit die Welt zu retten.

Anat Gov hat mit oh Gott ein vergnügliches, intelligentes und berührendes Theaterstück geschrieben. Gov gehört zu Israels bedeutendsten Autorinnen. Ihre Stücke feierten national wie international große Erfolge. oh Gott wurde 2010 von der European Theatre Convention unter die „120 best Contemporary European Plays“ gewählt und in viele Sprachen übersetzt. Anat Gov starb im Dezember 2012 mit 58 Jahren. 2024 wurde oh Gott am Landestheater Linz deutschsprachig erstaufgeführt.