NICHT ZU BREMSEN

Sage und schreibe 60 Jahre alt sind die Opernfestspiele in der vergangenen Saison geworden – Grund genug, bei einer ausgiebigen Geburtstagsfeier ein neues Format für den Festspielsommer aus der Taufe zu heben: die OH! Late Night!

Über alle Genregrenzen und Denkbarrieren hinaus wollen wir auch in diesem Jahr wieder mit Ihnen gemeinsam in die neue Saison hineinfeiern. Gleich am Tag nach dem Eröffnungskonzert ist im Kunstmuseum Heidenheim das Crossover-Streichquartett DIE NIXEN zu Gast, das virtuos Klassik mit Pop und Rock zu verbinden weiß. Außerdem geben die Solistinnen und Solisten der Opernfestspiele einen Einblick in ihr Können – begleitet von Festspieldirektor Marcus Bosch am Klavier. Zu später Stunde legt dann ein DJ im Hugo Rupf Saal auf und lädt dazu ein, den Abend tanzend oder die Loungeatmosphäre genießend ausklingen zu lassen. Und wem der Sinn danach steht, durch die Ausstellungen zu flanieren, kann sich dabei von Jazzklängen durch die Räume tragen lassen.

Starten Sie mit uns gemeinsam an diesem Abend voller Überraschungen bei kühlen Drinks und heißen Beats im Kunstmuseum in die neue Saison!