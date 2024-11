Oh mein Gott - Eine Komödie von Anat Gov mit Lisa Wildmann, Elias Wildmann & Nikolaus Büchel

Ela ist von Beruf Psychotherapeutin und zugleich Urur-Enkelin von Sigmund Freud. Eigentlich ist schon Feierabend, als sich bei ihr ein dringender Patient ankündigt. Er will anonym bleiben, gibt nur den ersten Buchstaben seines Namens preis: G. Vielleicht ein Prominenter? Ela will dem Unbekannten helfen und lässt ihn herein. Im Zuge des Gespräches wird klar, dass vor ihr niemand Geringeres sitzt als Gott persönlich – und dass er ein grosses Problem mit einem seiner Geschöpfe hat - dem Menschen.

Ela: Ich glaube nicht an Gott.

G: Und mit wem reden Sie dann andauernd? Seit achtundreißig Jahren!

Ela: Bitte?!

G: Na, Sie gehen nie ohne die tägliche Flucherei ins Bett.

Das kluge und vergnügliche Stück «Oh mein Gott» von Anat Gov hinterfragt unsere Kultur grundlegend.

