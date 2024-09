Oh, wie schön ist Panama

Nach dem Kinderbuchklassiker von Janosch.

Der Bär und der Tiger führen ein zufriedenes Leben in ihrem kleinen Haus am Fluss. Bis der Bär eines Tages eine Kiste findet, auf der “Panama” steht. Der herrliche Duft der Kiste lässt die beiden Freunde träumen. Von einem Land, in dem alles noch viel schöner ist. Und so machen sie sich kurzerhand auf nach Panama. Unterwegs begegnen sie anderen Tieren, knüpfen Bekanntschaften und lernen immer wieder, dass man sich nicht zu fürchten braucht, wenn man einen Freund hat.

Janoschs Geschichte ist nicht nur etwas für Kinder. Sie erzählt von der Kraft des Träumens, vom Mut des Aufbruchs und dem großen Glück der Zufriedenheit.

Ab vier Jahre, Dauer etwa 50 Minuten.