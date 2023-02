Oh wie schön ist Panama Gastspiel - Kindertheater

Ein Gastspiel des K3 Winterlingen

Der kleine Bär und der kleine Tiger haben es gut: Sie leben in einem kleinen Haus, an einem netten Fluss, umgeben von einer hübschen Landschaft. Tagsüber wird im Garten gearbeitet, geangelt und Pilze gesucht, und abends wird dann lecker gekocht und gegessen. Das Beste an ihrem Leben aber ist: Sie haben sich beide. Und damit haben sie eigentlich alles, was sie brauchen. Oder doch nicht? Eines Tages plumpst eine nach Bananen riechende Kiste in ihr Leben und mit ihr das Versprechen auf einen wundervollen Ort namens „Panama“, in dem alles noch viel besser, schöner und größer ist. So packen die beiden ihre sieben Sachen und folgen ihrer Sehnsucht, von der sie vorher gar nicht wussten, dass sie sie haben. Auf ihrer rasanten Reise treffen sie so manchen interessanten Zeitgenossen, lernen ganz neue Dinge kennen und sehen die Welt mit neuen Augen…

Janoschs „Oh wie schön ist Panama“ darf seit Jahrzehnten in keinem Kinderzimmerregal fehlen. Und das zu Recht: denn dieses kleine Roadmovie um den kleinen Bären und den kleinen Tiger erzählt doch nichts weniger als die Geschichte darüber, wie wir manchmal weite Wege zurücklegen dürfen, um festzustellen, dass Glück und Zufriedenheit ganz nah liegen. Getreu nach dem Motto: Wenn das Leben dir eine Bananenkiste gibt, folge ihr.

Für Kinder ab 5 Jahren

Dauer: 75 Minuten

Regie: Catja Baumann | catjabaumann.com

Ausstattung: Katharina Müller | katharinamueller.de