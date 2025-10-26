Oh, wie schön ist Panama

Irgendwo muss es ein Land geben - das Land der Träume. Wo es von oben bis unten nach Bananen riecht. Wo alles viel größer und schöner ist: Panama.

Der kleine Bär und der kleine Tiger sind Freunde und haben, weil sie nicht viel brauchen, alles was ihr Herz begehrt. Aber irgendwann klopft auch bei ihnen die Sehnsucht an die Tür und da gibts nichts anderes, als loszulaufen: nach links... Sie begegnen Fuchs, Gans, Hase, Kuh und vielen andern Tieren. Und sie erleben jede Menge Abenteuer.

Aber, auch wenn sie am Schluss wieder dort ankommen wo sie losgelaufen sind - sind sie trotzdem am Ort ihrer Träume. Was für ein Glück!

Ab 3 Jahren.