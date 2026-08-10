"Oh, wie schön ist Panama"

»Wenn man einen Freund hat, braucht man sich vor nichts zu fürchten!«

Dass der kleine Bär und der kleine Tiger die besten Freunde sind, weiß jedes Kind. Und in ihrem Haus am Fluss haben sie es gemütlich. Doch eines Tages findet der kleine Bär eine Kiste, die von oben bis unten nach Bananen riecht . Auf der Kiste steht »Panama« . Also machen sich der kleine Bär und sein Freund, der kleine Tiger, auf den Weg in das Land ihrer Träume.