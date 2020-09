Oh, wie schön ist Panama

In einer tigerwunderbärlichen Theaterfassung bringen Anita Güers und Stephanie Lauppe vom Theater Puellarum, Fellbach, das Erfolgsbuch von Janosch auf die Bühne. Der kleine Bär und der kleine Tiger leben glücklich zusammen in ihrem kleinen Haus am Fluss. Bis … ja, bis eines Tages ein seltsamer Karton im Uferschilf hängen bleibt – und darauf steht: Panama. Also machen sich der kleine Bär und der kleine Tiger auf den Weg in das Land ihrer Träume ...