Ohen Füsse läuft nichts - Workshop

Unsere Füße tragen uns durchs Leben, daher sollten wir Ihnen frühzeitig die nötige Beachtung schenken. Wenn Sie bereits unter Hallux valgus & Co. leiden oder Fußproblemen vorbeugen möchten, dann sind Sie hier richtig.

Was haben unsere Füße mit dem gesamten Körper zu tun? Wie läuft es sich gut und was erhält unsere Füße und unseren ganzen Körper beweglich und gesund? An diesem Abend lernen Sie Übungen zur Stärkung der Muskeln, u.a. aus dem Programm von Dr. Smisek kennen. Wir üben in Socken, wer möchte auch barfuß. Die Dozentin ist Übungsleiterin für das Hallux Valgus-Programm nach Dr. Smisek.

In Kooperation mit der vhs Crailsheim.

Info und Anmeldung direkt unter www.vhs-crailsheim.de oder Telefon 07951-403-3814.