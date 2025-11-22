Ohne Gewähr Imrotheater

Ein spontaner und kurzweiliger Abend ist angesagt, und das bedeutet jede Menge neue Szenen, erfrischende Dialoge und Schauspieler, die es kaum erwarten können, die Bühne zu erobern!

Dabei bestimmt wie immer das Publikum, was es sehen will: Vom Krimi auf einer blumenverseuchten Raumstation bis hin zu einer herzzerreißenden Arie zugunsten des Klimaschutzes!

Tragödie, Horror, Seifenoper oder Western, der Abend wird ein bunter Querschnitt, in dem historische Ereignisse auf ihren Wahrheitsgehalt untersucht oder Berufe vorgestellt werden, von denen Sie bis dato noch gar nichts wussten.

Lassen Sie sich überraschen und zählen Sie mit ein, wenn der Vorhang hochgeht für das Theater ohne Gewähr!

Bühne frei für die Improvisation: 5, 4, 3, 2 ,1… Los!