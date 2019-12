Ohne Kids nix los

Anmeldung bis 16.01.2020 bei der vhs

Gesellschaftliche Entwicklungen verändern auch Vereine und stellen neue Anforderungen an eine erfolgreiche Vereinsjugendarbeit. Was erwarten Kinder und Jugendliche, wann und warum entscheiden sie sich für eine Mitgliedschaft und vielleicht sogar für eine ehrenamtliche Mitarbeit? Nach einem Impulsreferat entwickelt der Referent Frercks Hartwig (Diplompädagoge, Vereinsmanager, Coach) in anschließenden Workshop mit Ihnen konkrete Ideen und Strategien für Ihre spezielle Vereinsarbeit.

vhs, Raum 101

Sprollstraße 22

72108 Rottenburg am Neckar