Ohne Textlernen auf die Bühne

Sie würden gerne mit Kindern ein Theaterstück einstudieren, haben aber wenig Zeit zur Verfügung? Noch dazu sollten Sie laut Lehrplan lieber Deutsch mit ihnen üben? Dann versuchen Sie es doch einmal mit Lesetheater: Texte werden in verteilten Rollen ausdrucksstark, unterstützt durch Mimik, Gestik und Körpersprache vorgelesen. Die Kinder brauchen keinen Text auswendig zu lernen. Requisiten oder Kostüme werden so gut wie gar nicht verwendet, aber am Ende steht eine Aufführung, und zwar nach recht kurzer Probenzeit. Diese Form von Theater ist ungewohnt und statisch, hat aber einen ganz eigenen Reiz. Sie schult den Umgang mit Texten, Ausdrucksfähigkeit, Präsenz und Disziplin. Bei älteren Kindern eignet sie sich auch sehr gut für Gruppenarbeit. Bitte bequeme Kleidung mitbringen!