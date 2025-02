Ohren auf! Konzert für kleine Leute

Die Pierrette Elise stößt auf die vier Musikerinnen des Streichquartetts Ladystrings.

Sie ist fasziniert von den vier Damen: Das sind ja vier schöne Musikerinnen! Und sie spielen unglaublich gut auf ihren Instrumenten, fetzig-rockig, melancholisch, leise und lustig „von Barock bis Rock“. Was dann aus einer Geige oder einem Cello für Töne herauskommen - manchmal geht es so fetzig zu, dass man am liebsten mittanzen möchte.

Elise will auch mitspielen! Enthusiastisch holt sie Tröte, Klarinette und Trommel hervor und ist sich sicher, dass sie damit Teil des Quartetts sein kann. Aber die Ladies sind nicht so leicht zufriedenzustellen …