Ohren auf!

Sie spielen flink wie die Wiesel und sind dabei unglaublich lustig: Willkommen zum Clownzert! Klavierikis heiteres Musiktheater vereint klassisches Klavierspiel in höchster Perfektion mit ausdrucksvoller Bühnenpräsenz.

Mit Humor und einer endlosen Fülle liebevoller, poetischer und verrückter Ideen entführen uns die zwei Musik-Clowns in die Welt der ganz großen Komponisten: Mozart, Bach, Beethoven. Olga Shkrygunova (ehemalige Pianistin bei „Salut Salon“) und ihre Kollegin konnten bei Auftritten beim Kinderfest der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern oder vor 600 Kindern auf dem Kreuzfahrtschiff AidaMar bereits großes Publikum begeistern.

Veranstaltungsort