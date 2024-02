OHRENKINO – Sherlock ist ausgeflogen

Mit Krimiautor Jürgen Seibold und Geräuschemacher Louis Schöffend.

Dass Haustiere entführt werden, ist eigentlich kein Fall für Buchhändler und Ex-Spion Robert Mondrian. Doch dann wird die erste Leiche gefunden, und plötzlich schwebt auch Roberts verpeilter Mitarbeiter Alfons in Lebensgefahr ...

Jürgen Seibold macht aus seinem aktuellen Schwabenkrimi mit vollem Einsatz und Humor ein OHRENKINO. An diesem Abend teilt er sich die Bühne mit dem professionellen Geräuschemacher Luis Schöffend, der live die Tonspur zur Krimilesung beisteuert. Ein großer Spaß!

Jürgen Seibold ist Journalist und arbeitet als Buch- und Theaterautor, Musiker und Songwriter. Seine erfolgreichen und humorvollen Schwabenkrimis erscheinen im Piper-Verlag. Er lebt mit seiner Familie im Rems-Murr-Kreis.

Luis Schöffend studierte an der Filmakademie in Ludwigsburg und arbeitet als Geräuschemacher und Sounddesigner für Theater, Film und Fernsehen. Er war an erfolgreichen Produk- tionen (z.B. Systemsprenger, Barbaren, Der Schwarm) beteiligt.