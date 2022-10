Ohrenschmaus mit "Swing to Go".

Mit den Liebsten Abendessen und dabei Live-Musik unplugged!

Und damit der Abend noch unbeschwerter verlaufen kann, stellt die NOSH’T - Crew die Tische voll mit allen Köstlichkeiten, die es zu bieten hat und bringt heißes Rustic Bread aus dem italienischen Holzofen, frische Green Falafel und Fried Aubergine nach und nach an die lange Tafel, denn Zusammen isst man weniger allein. Kein Buffet, sondern Schlemmen am Tisch „All you can nosh“ inkl. Sektempfang und Nachtisch „Hot n Apple“. Lauschen und genießen, den ganzen Abend.

SwingToGo

Der WalkingAct "SwingToGo" verbreitet laufend gute Laune! Das Akustiktrio spielt hüpfende Offbeats, schmelzende Balladen und schräge Jazzakkorde. Die Jazzband „SwingToGo“ überzeugt mit beeindruckender Spieltechnik, umwerfendem Charme und abwechslungsreichen Repertoire. Mit Kontrabass, Gitarre, Saxophon und Gesang spielen die drei Musiker locker leichte Jazzmusik und verswingte Popmusik.

Inkludiert:

- Sektempfang (auch alkoholfrei möglich)

- Live Musik

- Vor-, Haupt- und Nachspeise

Vormerken:

Next Date: So. 15.01. - Künstler TBC