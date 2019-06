Öhringen liest ein Buch und trifft eine Autorin!

× Erweitern Stadt Öhringen Öhringen liest ein Buch - lesen Sie mit!

Ganz Öhringen liest dasselbe Buch. Am 15. Juli ist die Autorin in Öhringen zu Gast und stellt das Öhringer Buch vor.

Auf dem Markt wird ein Gespräch über eine großartige Szene geführt; in der Schlange vom Eiscafé kommt eine Frage zur Hauptfigur auf; und bei Tee oder Kaffee liest man gemeinsam das nächste Kapitel. Es ist spannend, was passiert, wenn sich eine ganze Stadt vornimmt, zeitgleich dasselbe Buch zu lesen.

Das ist die Idee von „Öhringen liest ein Buch“: Sich von einer Erzählung gemeinsam in den Bann ziehen zu lassen, sich auszutauschen und zusammen all dem nachzugehen, was Literatur vermag: Fesselnd erzählen, neue Perspektiven zeigen und einfach gut zu unterhalten.

Noch ist es ein gut gehütetes Geheimnis, welches Buch die Öhringer im Sommer in den Urlaub mitnehmen werden, doch schon bald wird es öffentlich - erfahrt es mitten im Grünen unter der Tanzlinde auf der Allmand (bei schlechtem Wetter im Ratssaal).

Es werden noch weitere Geheimnisse gelüftet an diesem Abend: das Programm der Baden-Württembergischen Literaturtage wird veröffentlicht. Die Besucher erwarten mehr als 20 Veranstaltungen mit Spiegel-Bestseller-Autoren, namhaften Verlegern oder Newcomer-Autoren. Poetry Slam, ein buntes Programm für Kinder und Familien und echte Event-Geheimtipps machen Lust auf ein großes Literaturfestival für Jung und Alt.

Aktuelle Infos und Programmhinweise findet ihr online unter https://literaturtage-oehringen.de/ oder auf Facebook.