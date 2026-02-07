Ohrn Beach After-Work

Genieße entspannte Stunden an einem der schönsten Plätze Öhringens. Wir kombinieren Urlaubsfeeling mit echtem Genuss:

Streetfood-Highlights: Toni Tänzer serviert aus seinem Airstream handgemachte Burger und internationales Streetfood.

Hohenlohe im Glas: Mozers Rolling Spirit mixt Drinks aus eigenen Destillaten, hausgemachte Schorlen, Cider und Weine.

Chill-out Vibes: Relaxte Lounge-Music sorgt für die perfekte Sundowner-Atmosphäre.