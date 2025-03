Oimara solo – „Kimm ma ned auf de Tour“

OIMARA (bayrisch für "Almerer") – der Barde vom Tegernsee. Kraft seines kreativ-ungehorsamen Wesens wurde er mit seinem "Bierle in da Sun" zum Allrounder der zwischen-nationalen Musikszene.

Relaxte Gitarrensounds und treibende Stompbox-Beats treffen in seinem musikalischen Menü auf valentineske Wortspiele und eine Verschmitztheit, die an eine jugendliche und extrem coole Version von Fredl Fesl denken lässt. Getragen von den Vibes des Publikums lässt sich der Hafner Beni (so steht’s in seinem Pass) vom siebten Sinn treiben und besingt alles, was ihm das Leben und die Weltlage vor der Nase so bietet. „Zebrastreifenpferd“ meets „Busheislparty“, und auf „Cocktailschirm im Arsch“ folgt „Wackelkontakt“. „Es duad ma leid Mama“, aber es gibt hoid koane Wunschkonzerte – also „Kimm ma ned auf de Tour“.