Mit einem Paukenschlag (beziehungsweise drei) starten ok.danke.tschüss ins neue Jahr. Die Einhorn-Rock-Band kündigt ausgerechnet am Valentinstag (Zufall?) ein neues Album an, das denn romantisch-sportlichen Namen „Knutschen & Boxen“ trägt und am 10.10.2025 erscheint. Und schon im November wird das neue Werk live auf 10 Terminen in Deutschland und Österreich präsentiert. Als wären das nicht schon genug große News, gibt es mit der Album- und Tourankündigung auch gleich den ersten Vorboten zu hören: die neue Single „Was passiert“.

Eingefleischte Fans wissen von diversen Festival-Shows (u.a. Deichbrand, Highfield, Open Flair, usw.), dass der Titel schon im Sommer 2024 live gespielt wurde. Das Warten auf neue Musik von ok.danke.tschüss hat nach nun einem Jahr endlich ein Ende.

Nach so langer Zeit ohne neue Musik kann nicht jede Band von sich behaupten immer noch über eine Viertel Millionen monatliche Hörer:innen zu haben. Aber ok.danke.tschüss haben schon mehrfach bewiesen, dass sie keine musikalische Eintagsfliege sind, sondern gekommen sind um zu bleiben.