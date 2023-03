Eine multimediale Konzertperformance über die Liebe

Liebe und Lust stehen im Zentrum der berühmten Wagner-Oper Tannhäuser, die Generationen von Menschen in den Bann zieht. Diese Oper mit dem immer aktuellen Thema und einer faszinierenden Musik hat PODIUM zu dem Experiment der TikTok-Oper „OK Tannhäuser“ inspiriert, in deren Zentrum ein junger homosexueller Komponist steht, der sich die alten Fragen aus der Perspektive eines jungen, queeren Mannes neu stellt. Die Live-Performance greift die programmatischen Ansätze aus dem Digital-Format auf und verwandelt es in einen musikalisch und szenisch gleichermaßen eindrucksvollen Theaterabend. Dabei erklingen Neukompositionen von Rike Huy und Lukas Akintaya sowie Ausschnitte aus dem Originalwerk von Richard Wagner, arrangiert von Malte Schiller.

Mit: Mauricio Hölzemann (Schauspiel), Constanze Negwer (Regie), Flavia Wolfgramm (Dramaturgie), Lukas Akintaya (Komponist), Rike Huy (Komponistin), Malte Schiller (Arrangements), Joosten Ellée (Künstlerische Leitung und Konzept), Kammerensemble von Podium Esslingen.