Okan Seese "Tomaten auf den Ohren"

LIEBER TOMATEN AUF DEN OHREN … als ein Brett vor dem Kopf! Okan Seese kann nicht hören. Dafür hat er umso mehr zu erzählen – oder besser: zu gebärden!

Von seinem Leben zwischen zwei Kulturen als Tauber, schwuler Mann, von lustigen Dates, den Herausforderungen eines Arztbesuchs ohne Dolmetscher – und was passiert, wenn die Zeugen Jehovas vor seiner Tür stehen. In seiner neuen Soloshow nimmt Okan Seese das Publikum, mit viel Selbstironie, auf eine humorvolle Reise durch seinen Alltag. Hörende Zuschauer staunen, wenn sie die Welt aus der Perspektive eines Tauben kennenlernen – oder wenn sie merken, welche kuriosen Fragen sie selbst immer wieder stellen. Okan ist Deutschlands einziger Tauber-Comedian und hat sich in den letzten Jahren beeindruckend schnell in der Stand-up-Szene etabliert. Er war bereits in fast allen bekannten Comedyshows zu sehen, ist gern gesehener Gast im Quatsch Comedy Club und tourt durch ganz Deutschland!

Wie immer spielt Okan für Hörende und Taube zugleich – unterstützt von einer Voicer*in, die Witze live in Lautsprache übersetzt. Ein Abend, der zeigt: Humor kennt keine Barrieren. Kommt vorbei und überzeugt Euch selbst – bei „Tomaten auf den Ohren“!