Seit drei Jahrzehnten prägt Okean Elzy die ukrainische Musikszene – keine andere Band ist in ihrer Heimat so lange aktiv und so populär! Die neue Benefiz-Tournee, die nach der Veröffentlichung von zwei neuen Alben im Jahr 2024 startet, wird Generationen von Ukrainerinnen und Ukrainern zusammenbringen. Doch auch Gäste, die Okean Elzy erst vor Kurzem entdeckt haben, sind zu erwarten und werden die Gelegenheit, diese Band live in deutschen Arenen zu erleben, nicht verpassen wollen. Sie alle eint die Liebe zur Musik, zur Band und natürlich zur Ukraine, die mutig um ihre Existenz weiter kämpft.