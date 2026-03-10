Oktoberfest beim KKS Reihen

Der KFreuen Sie sich auf einen abwechslungsreichen Tag mit Musik, gutem Essen und einem bunten Programm für die ganze Familie.

Der Festtag beginnt um 10:30 Uhr mit einer Oldtimerausstellung, die Liebhaber historischer Fahrzeuge begeistert. Dazu servieren wir Weißwurst mit Brezel, sowie Kaffee und Kuchen. Ab 12:00 Uhr verwöhnen wir Sie mit frisch zubereiteten bayerischen Klassikern: knusprige Schweinehaxen, saftiger Schweinebraten, dazu bayrisches Kraut und Semmelknödel. Auch vegetarische Alternativen stehen zur Auswahl. Im Laufe des Tages erwartet Sie ein vielfältiges Rahmenprogramm: Wollenbachtaler Alphornbläser, Guggenmusik Ghost Guggs, Schnupperschießen mit Lichtgewehr und Bogen. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und einen stimmungsvollen Festtag beim KKS Reihen.KS Reihen lädt herzlich zum traditionellen Oktoberfest auf das Vereinsgelände ein.