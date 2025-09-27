Konzert mit Stefan Eichner „Das Eich“ – Jubiläum des Frauenkreis

Der Frauenkreis Marktbergel feiert Jubiläum: Konzert mit Stefan Eichner „Das Eich“.

Freut euch auf einen musikalischen Abend der Extraklasse! Der Frauenkreis Marktbergel feiert sein 50-jähriges Bestehen und lädt aus diesem besonderen Anlass zu einem Konzert mit dem bekannten Kabarettisten und Musiker Stefan Eichner, alias „Das Eich“, ein.

Am Samstag, den 27. September, präsentiert „Das Eich“ sein Programm, in dem er die Lieder des legendären Reinhard Mey interpretiert. Das Konzert beginnt um 20:00 Uhr im Schützenhaus Marktbergel.