MGV Fasching 2026 – SäSoSoSi (Sänger-Sonntags-Sonder-Sitzung)

Es darf wieder gelacht werden! Wenn der Männergesangsverein (MGV) Marktbergel zur traditionellen Faschingssitzung ins Schützenhaus lädt, steht unser Dorf Kopf.

Auch in diesem Jahr haben wir uns mit vielen weiteren Vereinen der Gemeinde zusammengetan, um Ihnen einen Abend voller Höhepunkte zu bereiten.

Was Sie erwartet: Freuen Sie sich auf ein buntes Programm, das das Dorfleben mit viel Herz und einem Augenzwinkern beleuchtet. Wir werfen einen humorvollen Blick auf das, was uns in Marktbergel bewegt – immer charmant, immer lustig und garantiert mit einer hohen Schmunzel- & Lach-Garantie!

Neben den humoristischen Einlagen kommt auch das Staunen nicht zu kurz: Unsere Akrobatik-Gruppen zeigen vollen Einsatz und bringen ordentlich Schwung auf die Bühne.

Auch für das leibliche Wohl im Schützenhaus ist natürlich bestens gesorgt – bei uns muss niemand hungrig oder durstig nach Hause gehen.