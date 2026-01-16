Musikkabarett – häisd’n’däisd vomm mee!

Fränkische Lausbubenmusik deluxe: häisd’n’däisd vomm mee!

Da kommt was Echtes auf uns zu! Die sechs Musiker von häisd’n’däisd vomm mee bringen ihr Musikkabarett ins Schützenhaus. Wer die Jungs aus dem BR-Fernsehen („Brettl-Spitzen“, „Wirtshausmusikanten“) kennt, weiß: Hier bleibt kein Auge trocken und kein Fuß still.

Was die machen? Sie mischen Comedy, Kabarett und erstklassige Musik zu einem wilden fränkischen Cocktail. Dabei greifen sie nicht nur zu Tuba, Akkordeon und Klarinette, sondern auch zu völlig absurden Instrumenten wie der „Bocksbeutel-Panflöte“ oder dem „Ragataga“. Thematisch geht’s ans Eingemachte: den fränkischen Alltag, die Tücken des Lebens und das Ganze mit einer ordentlichen Portion Selbstironie und Wortwitz. Frech, hintersinnig und garantiert 100 % Frankenhöhe-tauglich.

Kommt vorbei, lacht mit und lasst euch diesen Angriff auf die Lachmuskeln nicht entgehen!