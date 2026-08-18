5. Garagen- & Hofflohmarkt in Marktbergel

Stöbern, Feilschen, Finden: Der 5. Marktbergeler Garagen- & Hofflohmarkt

Es ist wieder so weit: Marktbergel verwandelt sich in eine große Schatzkammer.

Zum fünften Mal öffnen zahlreiche Haushalte ihre Höfe und Garagen für alle, die das Besondere suchen oder liebgewonnenen Dingen ein neues Zuhause schenken wollen.

Was Sie wissen müssen:

Wann? 13.09.2026 von 10-17 Uhr

Wo? Im gesamten Ortsgebiet. Halten Sie Ausschau nach den bunten Luftballons – diese markieren die teilnehmenden Höfe.

Orientierung: Damit Sie kein Highlight verpassen, liegt an jedem Stand ein Routenplan aus, der Sie zielsicher durch die Gemeinde führt.

Kulinarischer Stützpunkt: Wer viel stöbert, braucht eine Stärkung. Die FFW Marktbergel übernimmt am Marktplatz (Rathaus) das Kommando über den Grill und die Getränke. Ein zentraler Treffpunkt für den Austausch über die besten Funde des Tages.

Mitmach-Aufruf für alle Bürger:

Ihr Dachboden ist voll?

Die Garage platzt aus allen Nähten?

Dann werden Sie selbst zum Händler auf dem eigenen Grundstück!

Anmeldung: Bis spätestens 01. September bei Melanie Glaser