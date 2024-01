Ökumenischer Bauerngottesdienst outdoor

„Weil ihr es uns wert seid!“ Unter diesem Motto findet am Freitag, 2. Februar um 17.30-18.15 Uhr ein Ökumenischer Bauerngottesdienst auf dem Gelände Landhandel Barth in Aglasterhausen statt. „Unsere Bauern haben Probleme. Wir als Kirche möchten den Bauern zeigen, dass wir sie sehen und dass wir für sie da sind“, begründet Pfarrerin Angelika Schmidt den ungewöhnlichen Gottesdienst, den neben dem katholischen Diakon Franz Jünger (Aglasterhausen) Verantwortliche aus Kirchengemeinden im Kleinen Odenwald mitgestalten. Die Kollekte soll daher nicht für die Kirche, sondern für den Nothilfefonds des Bauernverbandes sein. Ebenso der Erlös des kostenfreien Glühweinausschanks nach dem Gottesdienst. Auch der Agrarwissenschaftler Steffen Fadin (Mosbach-Neckarelz), Regionalbeauftragter Nordbaden für den Kirchlichen Dienst auf dem Lande (KDL)und Bildungsreferent an der Ländlichen Heimvolkshochschule Neckarelz wird dabei sein. Im Gottesdienst selbst gibt es Musik wie zum Beispiel „Großer Gott wir loben dich“ und „Country Roads Take Me Home“. Eine Bestuhlung wird es nicht geben. Teilnehmende werden gebeten, ihre Traktoren oder Pkw auch als Sitzgelegenheit zu benutzen. Oder man bringt sich selbst eine Sitzgelegenheit mit. Bei starkem Regen muß der Gottesdienst leider auf einen späteren Termin verschoben werden.