Olaf der Flipper: Die Geburtstagstournee 2026

Wir sagen DANKESCHÖN! 80 Jahre

80 Jahre Olaf der Flipper – 65 Jahre Bühne – eine Tournee voller Dankbarkeit, Musik und Emotionen.

Ex-Profitennisspieler, Familienmensch, Kultfigur im roten Glitzersakko und vor allem: einer der erfolgreichsten und beliebtesten Schlagerkünstler Deutschlands.

Olaf der Flipper feiert im März 2026 seinen 80. Geburtstag – und sagt „Dankeschön“ mit einer exklusiven Geburtstagstournee, die zugleich sein beeindruckendes Lebenswerk würdigt.

Olaf der Flipper ist und bleibt ein Vollblutmusiker, der sich immer wieder neu erfindet und dabei seine Wurzeln nicht vergisst.

Genau mit dieser musikalischen Mischung wird er bei seiner Geburtstagstournee im September 2026 Jung und Alt, langjährige und neue Fans begeistern und zum Schunkeln, Tanzen und Mitsingen einladen.

Musikalisch unterstützt wird der gebürtige Magdeburger bei den elf Konzerten traditionell von seiner Tochter Pia Malo.

Bescheidenheit, familiärer Rückhalt und seine Freunde, die lieben Fans sind das Erfolgsrezept von Olaf dem Flipper: "Ich bin begeistert. Mir fehlen die Worte, dass die Fans mich nach so vielen Jahren immer noch so herzlich aufnehmen und sehen wollen! Da kann ich nur Dankeschön sagen! Einfach weltklasse!"

Olaf der Flipper – Geburtstagstournee 2026. Ein Abend voller Musik, Erinnerungen, Emotionen. Ein Fest für alle Fans.