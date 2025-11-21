Olaf Polziehn Trio feat. Scott Hamilton

Ein prickelnder und nostalgischer Abend mit Musikern der internationalen Spitzenklasse.

Olaf Polziehn und Scott Hamilton haben sich bei ihrer gemeinsamen aktuellen CD-Produktion diesmal das reichhaltige Repertoire des „German Songbook“ zum Thema gemacht. Werke deutschsprachiger Komponisten wie Kurt Weill, Hans Eisler sowie Bert Kämpfert und Gerhard Winkler wurden zu internationalen Hits bzw. Jazz Standards. Weltstars wie Nat King Cole, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Joni Mitchel aber auch Ella Fitzgerald und Hildegard Knef hatten diese ikonischen Kompositionen in ihrem Repertoire.

Olaf Polziehn zählt zu den führenden Jazz-Pianisten Europas. Unter eigenem Namen erschienen mehrere Alben, aber auch als Sideman ist Polziehn international äußerst gefragt: Konzerte und Produktionen brachten ihn u. a. mit Größen wie Patti Austin, Al Jarreau, Benny Golson, Dee Dee Bridgewater, Bobby Durham, Randy Brecker, Ray Anderson und Al Foster zusammen. Seit 2008 ist er Professor für Jazz-Klavier an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz.

Scott Hamilton gehört weltweit zu den gefragtesten Tenorsaxofonisten und ist zweifellos einer der bedeutendsten Saxofonisten des Mainstream Jazz der heutigen Zeit. Er arbeitete zunächst in den New-England-Staaten, bevor er 1976 nach New York zog. Scott Hamilton hat mehr als 35 Alben unter eigenem Namen veröffentlicht. Stilmäßig orientiert er sich stark an Ben Webster, Don Byas oder Lester Young.

Mit dem „German Songbook & more“ erwartet Sie ein prickelnder und gleichzeitig nostalgischer Abend im Köngener Schloss.