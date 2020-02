Olaf Schönborn Triologie

Mit Akkordeon, Gitarre und Saxophon bringt Triologie die traumhaft schöne Musik von Django Reinhardt mit anderen Stilrichtungen in Verbindung. Dabei ist für diese deutsch-französische Band die Erinnerung an Django Reinhardt keinesfalls eine Grenze. Sie ist mehr eine Inspirationsquelle und geradezu eine Ermutigung, die Grenzen zu überschreiten und neue Horizonte zu erkunden: Sie verbinden die Musik des Altmeisters mit geschmackvoll arrangierten französischen Chansons unter anderem von Charles Trénet, Yves Montand, Henri Salvador, spielen aber auch Jazzklassiker, Stücke von Stevie Wonder oder auch Chick Corea.

Schwungvolle Musette-Walzer lassen die Zuhörer in den Straßen des Paris der dreißiger Jahre verweilen. Ausserdem unternimmt die Gruppe leidenschaftliche und furiose Ausflüge in die sinnliche Welt des Tangos. Die großen Standards des Jazz werden variantenreich interpretiert – die rhythmische Palette reicht von Swing über Latin bis hin zu Funk.

Authentizität, Swing, Gefühl, Energie und Vielfalt des Klangspektrums sind die wichtigsten Zutaten dieses Rezeptes. Über allem steht aber die Freude, miteinander zu spielen. Bei Triologie ist diese tiefe Verbundenheit sowie der Spaß am Musizieren offensichtlich… und ansteckend… Man darf also gespannt sein!

Besetzung:

Vincenzo Carduccio – accordion

Bertrand Le Guilou – guitar

Olaf Schönborn – saxophon