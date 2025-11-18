Olaf Wegermann und Paul Steinbeck lesen

Der Verein MENTOR - Leselern-Paten Reutlingen e.V. lädt ein zur Lesung mit den Schriftstellern Olaf Wegermann und Paul Steinbeck.

Musikalisch begleitet wird der Abend vom Duo "Mick 'n' Alan". Das Irish Folk-Duo spielt Coversongs auf Gitarre, Ukulele, Banjo und Blues Harp.

Als regelmäßiger Urlauber an der Mündung der Schlei wurde der heutige Wahl-Kappelner Olaf Wegermann mit der Region vertraut und machte sie zum Schauplatz seiner Schlei-Krimis. Er liest aus seinem jüngsten Werk "Arnis - Tödliche Dämonen". Der Oberschwabe Paul Steinbeck ist Historiker, Kulturgeograf, Kommunikationsexperte, Schriftsteller, Verleger und Moderator. Er veröffentlichte bereits mehrere Romane und lebt in der Region Stuttgart. Er liest aus "Marcs Suche", die Geschichte zweier Menschen, die auf dem vermeintlichen Scheitelpunkt ihres Lebens mit ihrer Sinnfrage konfrontiert werden. Eine moderne Parabel, inmitten der herrlichen Landschaft des Kleinwalsertals.