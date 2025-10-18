Old but Gold Ü30 Hip Hop Party

Wagenhallen Stuttgart Innerer Nordbahnhof 1, 70191 Stuttgart

Am 18.10. feiern wir die letzte Old but Gold Ü30 Hip Hop Party mit Ausweispflicht in Stuttgart in den Wagenhallen dieses Jahr mit der RnB Legebnde Ryan Leslie Live on Stage + Party on 2 Floors!

Seid nicht schüchtern und kommt mit der alten Gang an den Start. Ihr wart damals schon die Kings & Queens auf dem Dancefloor, also Zeit den Kids zu beweisen das ihr es immer noch draufhabt! Unsere DJs spielen Hip Hop & RnB Classics like back in the days. Ruf den Babysitter an – Mama und Papa gehen endlich wieder einen draufmachen!

Wir freuen uns auf euch!

Mainfloor:

Ryan Leslie (USA) Live – Hitsingles: „Addiction“,

„Diamond girl“, „How it was supposed to be“, „The way that U move girl“ uvm.

Say Whaat

Remake

Oldschool RnB Floor:

Nomi

Facts:

Datum: Samstag, 18.10.

Uhrzeit: 22-05 Uhr

Location: Wagenhallen

Einlass ab 30 Jahren mit Ausweispflicht!

Info

