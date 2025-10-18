Am 18.10. feiern wir die letzte Old but Gold Ü30 Hip Hop Party mit Ausweispflicht in Stuttgart in den Wagenhallen dieses Jahr mit der RnB Legebnde Ryan Leslie Live on Stage + Party on 2 Floors!

Seid nicht schüchtern und kommt mit der alten Gang an den Start. Ihr wart damals schon die Kings & Queens auf dem Dancefloor, also Zeit den Kids zu beweisen das ihr es immer noch draufhabt! Unsere DJs spielen Hip Hop & RnB Classics like back in the days. Ruf den Babysitter an – Mama und Papa gehen endlich wieder einen draufmachen!

Wir freuen uns auf euch!

Mainfloor:

Ryan Leslie (USA) Live – Hitsingles: „Addiction“,

„Diamond girl“, „How it was supposed to be“, „The way that U move girl“ uvm.

Say Whaat

Remake

Oldschool RnB Floor:

Nomi

Facts:

Datum: Samstag, 18.10.

Uhrzeit: 22-05 Uhr

Location: Wagenhallen

Einlass ab 30 Jahren mit Ausweispflicht!