Old but gold – Open Air & Aftershowparty

Am 25.07. feiern wir ein riesiges Old but Gold Ü30 Hip Hop Open Air vor den Wagenhallen mit euch + fetter Aftershowparty & the one and only Ginuwine live on Stage!

Unsere besten DJs rocken die Turntables mit Hip Hop & RnB Classics only like back in the days.

Urlaubsfeeling in einer wunderschönen Kulisse und Platz für 2000 Leute!

Neben guter Musik gibt es allerhand Gaumenfreuden von der Bar und vom Grill.

Besorgt euch nen Babysitter – Mama & Papa gehen endlich wieder aus!

Wir freuen uns auf euch

LINEUP

Ginuwine (USA) Live – Hitsingle: „Pony, When Doves cry uvm.“

Teddy-O (Köln)

Viper (Schweiz)

Manie (Holland)