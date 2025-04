Old but Gold Ü30 Hip Hop Party w/ Wayne Wonder Live

Am 10.05. feiern wir die nächste Old but Gold Ü30 Hip Hop Party mit Ausweispflicht in Stuttgart in den Wagenhallen mit der Dancehall Legende Wayne Wonder „No letting go“ Live on Stage + Party on 2 Floors!

Seid nicht schüchtern und kommt mit der alten Gang an den Start.

Ihr wart damals schon die Kings & Queens auf dem Dancefloor, also Zeit den Kids zu beweisen das ihr es immer noch draufhabt!

Unsere DJs spielen Hip Hop & RnB Classics like back in the days.

Ruf den Babysitter an – Mama und Papa gehen endlich wieder einen draufmachen!

Wir freuen uns auf euch!

Mainfloor

Wayne Wonder Live – Hitsingle „No letting go“

Jellin (Frankfurt)

Remake (München)

Oldschool RnB Floor

Yoscar (Düsseldorf)

VIP Tischreservierungen:

Ihr wollt mit euren Freunden auf dicke Hose machen und es richtig krachen lassen?

Schreibt uns einfach per WhatsApp oder Email eine Nachricht und wir melden uns

umgehend bei euch.

Whatsapp hotline: +49 176 821 960 25

Email: info@oldbutgold.party

Facts:

Datum: Samstag, 10.05.

Uhrzeit: 22-05 Uhr

Location: Wagenhallen

Einlass ab 30 Jahren mit Ausweispflicht!