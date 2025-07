Am 02.08. feiern wir ein riesiges Old but Gold Ü30 Hip Hop Open Air vor den Wagenhallen in Stuttgart mit euch + fetter Aftershowparty!

Unsere besten DJs rocken die Turntables mit Hip Hop & RnB Classics only like back in the days. Urlaubsfeeling in einer wunderschönen Kulisse und Platz für 1700 Leute! Neben guter Musik gibt es allerhand Gaumenfreuden von der Bar und vom Grill. Besorgt euch nen Babysitter – Mama & Papa gehen endlich wieder aus!

Wir freuen uns auf euch

LINEUP:

Secret Act Live

Remake (München)

Say Whaat (Düsseldorf)

Ray G (Frankfurt)

Ray-D (Frankfurt)

Raw D (Berlin)

Datum: SA, 02.08. Uhrzeit: 14-22 Uhr

Einlass ab 30 Jahren mit Ausweispflicht!