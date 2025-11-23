Am 24.1. feiern wir die erste Old but Gold Ü30 Hip Hop Party mit Ausweispflicht in Stuttgart in den Wagenhallen dieses Jahr mit der Oldschool RnB Legende Shawn Desman „Spread my wings“ + Party on 3 Floors!

Seid nicht schüchtern und kommt mit der alten Gang an den Start. Ihr wart damals schon die Kings & Queens auf dem Dancefloor, also Zeit den Kids zu beweisen das ihr es immer noch draufhabt! Unsere DJs spielen Hip Hop & RnB Classics like back in the days. Ruf den Babysitter an – Mama und Papa gehen endlich wieder einen draufmachen!

Wir freuen uns auf euch!

Mainfloor

Shawn Desman Live – Hitsingles: „Spread my wings“, „Let’s go“, „She ain’t comign back “ uvm.

Size

Iron

Viper

Oldschool RnB Floor

Remake

L.O.V.,E. Floor

Soulspy