Old but Gold

Wagenhallen Stuttgart Innerer Nordbahnhof 1, 70191 Stuttgart

Am 24.1. feiern wir die erste Old but Gold Ü30 Hip Hop Party mit Ausweispflicht in Stuttgart in den Wagenhallen dieses Jahr mit der Oldschool RnB Legende Shawn Desman „Spread my wings“ + Party on 3 Floors!

Seid nicht schüchtern und kommt mit der alten Gang an den Start. Ihr wart damals schon die Kings & Queens auf dem Dancefloor, also Zeit den Kids zu beweisen das ihr es immer noch draufhabt! Unsere DJs spielen Hip Hop & RnB Classics like back in the days. Ruf den Babysitter an – Mama und Papa gehen endlich wieder einen draufmachen!

Wir freuen uns auf euch!

Mainfloor

Shawn Desman Live – Hitsingles: „Spread my wings“, „Let’s go“, „She ain’t comign back “ uvm.

Size

Iron

Viper

Oldschool RnB Floor

Remake

L.O.V.,E. Floor

Soulspy

