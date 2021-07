Die 2012 gegründete Country-Folk-Band Old Johnny’s Crew präsentierte im Februar 2020 ihr zweites Album Comeback. In der Zwischenzeit hat sich viel verändert: Vom Akustikquartett zur kompletten Bandbesetzung, von der verrauchten Kneipe zur großen Bühne, von den ersten Aufnahmen im Keller zur professionellen Studioproduktion, vom kleinen Heimatdorf mit dem Wohnmobil durch halb Europa. Auf der Bühne präsentiert die Band eigene Songs mit Texten in englischer und deutscher Sprache, abwechslungsreich arrangiert mit traditionellen Instrumenten wie Banjo, Akkordeon oder Mundharmonika. Mit einer unterhaltsamen Show versetzen die Jungs das Publikum in Feierlaune, und dennoch finden auch Leichtigkeit, Sehnsucht und ruhigere Töne ihren Platz.

Veranstaltungsort

Kulturbühne im Stadtpark: Zwischen Volkshochschule und Stadtbibliothek Schorndorf.