Oldie but goldie - Party für Junggebliebene

Die Discokugel glitzert und die Scheinwerfer sind bereits ausgerichtet, denn es heißt wieder ab auf die Tanzfläche und ordentlich schwofen.

Der Ratskeller verwandelt sich erneut in eine Zeitmaschine, die alle Tanzbegeisterten auf eine musikalische Reise durch die Hits der vergangenen 60 Jahre mitnimmt. Wir öffnen unsere Türen für eine weitere Disco Auflage, die die Generation 50+ begeistern soll. Jeder, der Freude an der Musik, Tanz und Bewegung oder einfach mal wieder Lust auf ein nettes Pläuschchen hat ist herzlich Willkommen.

Wir feiern zu den wildesten Hits der letzten Jahrzehnte, mal rockig, mal melancholisch, mal poppig. Die Tanzfläche kann schnell erobert werden, dafür wird unser DJ sorgen.

Auch Musikwünsche mit Spielgarantie können mithilfe der ausgelegten Musikwunschzettel geäußert werden.

Bei dem generationsübergreifenden Event sorgt das Team des Ratskellers für das leibliche Wohl der Gäste. Bei Kaffee, Kuchen und diversen anderen Getränken kann ausgelassen gefeiert werden.

Die Disco ist ein Gemeinschaftsprojekt, des Ratskeller Crailsheim und des Stadtseniorenrates Crailsheim e.V. Los geht’s um 14:00Uhr, der Eintritt ist kostenlos. Der barrierefreie Zugang ist über den Aufzug im Rathaus möglich.

In Kooperation mit dem Stadtseniorenrat Crailsheim e.V..

Der Eintritt ist frei.