Oldie Night - DROF Revival Band & Beach Boys Revival

Der Sound geht ins Ohr, die Luft vibriert, die Beine fangen an sich zu bewegen. Das ist die Oldie Night. Lassen Sie sich von den 60ern, 70ern und 80ern begeistern.

Die Musik der 60er, 70er und 80er Jahre ist unverwechselbar und hat viele Fans. Wir feiern diese Zeit bei unserer Oldie Night – mit der „SROF Revival Band“ und der „Beach Boys Revival Band“. Steigen Sie in eine Zeitkapsel und erleben Sie die Jahre der Hippes, Rocker und Discotänzer wieder.

Die regionale „SROF Revival Band“ heizt Ihnen auch dieses Jahr mit den größten Klassikern ein. Hier heißt es feiern, singen und tanzen. Die Band spezialisiert sich auf die 60er, 70er, 80er, lässt sich aber nicht von einem Genre eingrenzen. Sie spielen alles von Beat über Rock und Twist bis hin zu Reggae. Ihre Bekanntheit begrenzt sich nicht nur auf die Region, die Band hat zu ihrem 10jährigen Jubiläum im legendären „Cavern-Club“ in Liverpool gespielt und die Menge begeistert. Das Fieber der Oldies packt Sie garantiert.

Die „Beach Boys Revival Band“ – ein langer Name mit viel Bedeutung. Dahinter steckt launige Popmusik, die Sie an den Strand katapultiert - ewige Sonne, blaues Meer und 30 Grad im Schatten. Die Beach Boys Revival Band ist seit vielen Jahren „on the road“ und kein bisschen müde. Ausgestattet mit enormer Spielfreude, der Lust an perfekter Imitation und einem Charisma, das ansteckend wirkt, bringen Sie das Audi Forum zum Kochen.

Ein atemberaubender Abend ist garantiert: Licht aus – Scheinwerfer an! Machen Sie sich bereit für eine lange Nacht.