Am 26. Januar können sich Freunde toller Musik vom Discofieber mitreißen lassen und sich auf eine musikalische Zeitreise durch die 60er, 70er und 80er Jahre begeben. Die regionale SROF Revival Band heizt wie jedes Jahr der Menge mit einem Feuerwerk an Oldies ein. Mit den größten Hits dieser drei goldenen Jahrzehnte bringt die Band die Tanzwütigen in Schwung. Vom Beat über Rock und Twist bis hin zum Reggae hat die Band alles mit im Gepäck. Mit den besten Evergreens lässt das Audi Forum Neckarsulm die Zeiten der Hippies, Rocker und Discotänzer wieder aufleben. Heiß her geht‘s auch mit den besonderen Gästen von Funk that Soul, bei denen Klassiker von Stevie Wonder, Prince und Chaka Khan auf moderne Hits von Bruno Mars oder Joss Stone treffen. Mit viel Herzblut und Temperament zünden die sieben Ulmer ein Feuerwerk aus Rhythm and Grooves.

Oldie Night, Sa. 26. Januar, 20 Uhr, Audi Forum, Neckarsulm

