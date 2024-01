Oldie Night im Audi Forum Neckarsulm

Der Sound geht ins Ohr, die Luft vibriert, die Beine fangen an sich zu bewegen. Das ist die Oldie Night mit der SROF Revival Band und Musik aus den 60ern, 70ern und 80ern.

Die Musik der 60er, 70er und 80er Jahre ist unverwechselbar und hat viele Fans. Wir feiern diese Zeit bei unserer Oldie Night – mit der SROF Revival Band. Steigen Sie ein in eine Zeitkapsel und erleben Sie die Jahre der Hippies, des Rock und der Discotänzer_innen wieder. Die regionale SROF Revival Band heizt Ihnen mit den größten Klassikern ein und feiert am 24. Februar 2024 nach einer coronabedingten Pause ihr Comeback im Audi Forum Neckarsulm. Die Band ist spezialisiert auf die Hits der 60er, 70er und80er, lässt sich aber nicht von einem Genre eingrenzen. Sie spielen alles von Beat über Rock und Twist bis hin zu Reggae und Schlager. Seit ihrer Gründung im Jahre 1993 begrenzt sich die Bekanntheit nicht nur auf die Region Zum zehnjährigenJubiläum spielte die Band im legendären „Cavern-Club“ in Liverpool. 20 Jahre später feiert die sechsköpfige Gruppe jetzt ihr 30-jähriges Bestehen. Auch im Audi Forum wird die „SROF Revival Band“ das Fieber der Oldies garantiert in seinen Bann ziehen. Neben den ehemaligen Audianern der SROF Revival Band ist ein weiterer Audi Mitarbeiter auf der Bühne aktiv: DJ Double D. Seit 1986 ist er in zahlreichen Eventlocations unterwegs und über die Region hinaus bekannt. Bei der Oldie Night spielt er unter anderem Musik der 60er und 70er die Laune macht und für Stimmung sorgt. Ein atemberaubender Abend ist garantiert: Licht aus – Scheinwerfer an! Feiern, singen ,tanzen - machen Sie sich bereit für eine lange Nacht.