Jubiläumstag „20 Jahre Audi Forum Neckarsulm“

Ein runder Geburtstag muss gefeiert werden. Deshalb laden wir alle Fans des Audi Forum zusammen mit Familien und Freunden ein, um gemeinsam unser 20-jähriges Jubiläum zu begehen. Erlebnisse für die ganze Familie von 11 bis 18 Uhr Das Audi Forum Neckarsulm verwandelt sich an diesem Tag bei freiem Eintritt in eine große Aktionsfläche. Auf der Bühne gibt es über den ganzen Tag verteilt Poetry-Slam-Beiträge, unterhaltsame Kindershows und Musik von der Audi Big Band. Kinder und Jugendliche können sich auf abwechslungsreiche Mitmachaktionen freuen: spannende Go-Kart-Rennen, faszinierende Experimente und sportliche Challenges. Die Sonderausstellung „Glanzstücke“ zeigt verschiedene Modelle der letzten 20 Jahre. Viele der ausgestellten Fahrzeuge wurden auf Hochglanz poliert. Live-Vorführungen von Assistenzsystemen und moderierte Fahrzeugvergleiche lassen Technik-Fans ins technologische Innenleben eines Audi blicken. Motorradfans aus der Region können sich bei kostenlosen Probefahrten der Ducati Roadshow in den Bann der legendären Marke aus Italien ziehen lassen. Das Audi Forum wirft an diesem Tag auch einen ganz besonderen Blick auf die letzten 20 Jahre. Eine Themeninsel zeigt verschiedenste Exponate aus zwei Jahrzehnten Audi Forum Geschichte. Mit Fotos, Filmen, alten Veranstaltungsplakaten und vielem mehr, können Gäste in die Geschichte des Audi Forum eintauchen. Auch der Audi Shop bietet eine spezielle Aktion zum Jubiläum an. Alle Fans der Marke mit den vier Ringen können ein gekauftes T-Shirt mittels Spraytechnik mit einem besonderen Motiv zu einem Unikat werden lassen. Unser Restaurant Nuvolari sorgt den ganzen Tag über für gastronomische Leckereien Freuen Sie sich schon jetzt auf einen unvergesslichen Tag! Der Eintritt ist frei.