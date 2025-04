Jubiläumskonzert mit der SROF Revival Band

Die SROF Revival Band bringt beim Jubiläumskonzert im Rahmen von „20 Jahre Audi Forum Neckarsulm“ Stimmung auf die Tanzfläche. Licht aus – Scheinwerfer an!

Die SROF Revival Band bringt beim Jubiläumskonzert im Rahmen von „20 Jahre Audi Forum Neckarsulm“ Stimmung auf die Tanzfläche. Mit Songs aus den vergangenen Jahrzehnten sorgen die Vollblutmusiker für einen tollen Abschluss des Jubiläumstags. Keine Band hat die letzten 20 Jahre des Audi Forum mit ihrem Sound so stark geprägt, wie die SROF Revival Band. Gäste erinnern sich noch gerne an die zahlreichen Oldie Nights im Audi Forum zurück. Die sechs Musiker aus der Region lassen sich in keine Schublade stecken. Sie spielen die größten Hits aus den 60ern, 70ern und 80ern: alles von Beat über Rock und Twist bis hin zu Reggae und Schlager. Seit ihrer Gründung im Jahre 1993 sind die Musiker und Freunde nicht nur in der Region Heilbronn bekannt. Die Band spielte Anfang der 2000er im legendären „Cavern-Club“ in Liverpool. Darauf sind sie besonders stolz. Ein atemberaubender Abschluss des Jubiläumstags „20 Jahre Audi Forum Neckarsulm“ ist mit der SROF Revival Band garantiert: Licht aus – Scheinwerfer an!